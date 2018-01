Elezioni, i primi nomi vip: Paragone, De Falco, Sallusti, Annibali e Galliani

La carica dei civici: da Forza Italia al Pd passando per il Movimento 5 Stelle sono tanti i nomi dei vip che hanno scelto di scendere in campo alle prossime elezioni politiche con il loro partito di riferimento. Ci sono manager come Adriano Galliani per Forza Italia , giornalisti come Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli per il M5S o ancora personaggi venuti alla ribalta per casi di cronaca come Lucia Annibali , per il Pd, e il capitano De Falco , sempre per il M5s .

Scattati i preparativi per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Che di politico mantengono il nome, mentre le liste degli schieramenti si riempiono di nomi "civici" dell'antipolitica: professionisti, imprenditori, scienziati, gente comune, volti noti e meno stanno riempiendo le liste del Partito Democratico, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Tra i nomi più di rilievo, al momento, da Lucia Annibali ad Adriano Galliani e Alessandro Sallusti al capitano De Falco, Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli.

I candidati di Forza Italia - Nella partita che si giocherà il 4 marzo Forza Italia ha scelto di arruolare in squadra tanti imprenditori, come Paolo Damilano, manager e uomini di fiducia del presidente Silvio Berlusconi, come Adriano Galliani, ma anche giornalisti, come Alessandro Sallusti, e personaggi dello spettacolo, come Al Bano e Toto Cutugno, anche se per loro viene ipotizzata una cadidatura all'estero. Tra gli altri ci sono anche Giorgio Calabrese, 66 anni, medico nutrizionista volto noto in tv, presidente della sezione sicurezza alimentare del Cnsa del ministero della Salute, e Francesco Ferri, imprenditore di 42 anni, nonché l’uomo scelto da Silvio Berlusconi per guidare il Centro studi liberale, un think tank composto da imprenditori, professionisti e docenti universitari.



I candidati del M5S - Tra i nomi dei candidati famosi del M5s, dopo l'apertura alle candidature dalla società civile, c'è quello di Gianluigi Paragone, che è stato direttore di Libero e La Padania, volto della trasmissione su La7, poi cancellata, La Gabbia, che commenta la notizia con un post su Facebook in cui lascia intendere che non si tratta solo di rumor: "Se son rose fioriranno - scrive -. Se son stelle brilleranno". Una candidatura che in effetti non stupisce, data la sua fervente attività in favore dei cinque stelle. Ma anche quella di Elio Lannutti, presidente dell'associazione contro il monopolio delle banche, Adusbef, già senatore con l'Italia dei Valori, anche lui sostenitore della prima ora di Beppe Grillo. Meno nota invece la vicinanza dell'ex direttore di Skytg24 e storico mezzo busto del Tg5, Emilio Carelli, al Movimento. Ma anche lui avrebbe dato il via libera alla sua candidatura. Altro volto noto della tv è l'inviato della trasmissione le "Iene", Dino Giarrusso, che a "Giornalettismo" ha commentato: "Non ne so niente, sono sorpreso: ma se mi arriva una proposta la valuto volentieri". E infine il capitano di fregata, Gregorio De Falco, l'uomo che ordinò all'ex comandante Francesco Schettino di risalire sulla Costa Concordia durante il naufragio.



I candidati del Pd - Per il partito democratico il primo nome della lista vip è Lucia Annibali, l'avvocato di Pesaro sfregiato con l'acido dall'ex, che nel 2014 è stato nominato cavaliere della Repubblica. Poi c'è Mauro Berruto, allenatore di pallavolo ed ex tecnico della Nazionale maschile. Il professore del San Raffaerle, Roberto Burioni, fervente sostenitore dei vaccini. Il medico pediatra, Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra nell'85.