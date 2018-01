M5s, voto in tilt per boom autocandidature: parlamentarie chiuse alle 17

Il blog riferisce che soprattutto nell'ultima ora delle parlamentarie c'è stato un picco di accessi che ha causato rallentamenti al sito e che quindi si è deciso di prorogare i termini per le auto candidature "per poter garantire la più ampia partecipazione".



La procedura per presentare l'autocandidatura - In base alle nuove regole del Movimento tutti gli attuali iscritti per potersi candidare e poter partecipare alle votazioni devono iscriversi alla nuova Associazione Movimento 5 Stelle. Per farlo è necessario loggarsi al sito M5s con le vecchie credenziali di accesso, poi entrare nella pagina di modifica del profilo ed attendere l'accettazione dell'iscrizione alla nuova associazione: solo dopo queste operazioni è possibile presentare la propria autocandidatura da una pagina di modifica del profilo.



L'operazione insomma è piuttosto lunga ma, assicurano i 5 Stelle, è già accaduto in altre occasioni che l'alto numero di accessi abbia provocato rallentamenti nel sistema.