Parigi, Alfano alla Le Pen: chiudere frontiere non rende più sicuri

"La storia ci insegna che i terroristi non conoscono le frontiere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Alfano, commentando la richiesta della Le Pen di chiudere le frontiere della Francia dopo l'attacco di Parigi. "Il rischio zero non esiste, chiudere le frontiere non ci rende più sicuri", ha aggiunto Alfano sottolineando che "fin qui l'Italia è stata un Paese sicuro grazie all'intelligence, alle forze di polizia e all'azione efficace del governo".