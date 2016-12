Padoan: "Alle imprese conviene assumere, sono più competitive"

22:28 - "E' nell'interesse delle imprese assumere, perché questo le rende più competitive". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. "La manovra è del Paese e quindi il Paese in tutte le dimensioni contribuisce", ha aggiunto. "Siamo pronti assolutamente a discutere ma nel disegno dei saldi. Poi come si raggiunge la cifra è da discutere nelle regioni e nei comuni così come sono stati i singoli ministeri a decidere".

"L'ambito di discussione (con le Regioni) è la composizione dei tagli. I margini di efficienza nei sistemi sanitari sono enormi. In alcune Regioni ci sono enormi margini di miglioramento. Alzare le tasse a livello regionale e' misura che va valutata in cambio di cosa si ottiene. I governatori possono alzare le tasse come i comuni e lo Stato. Ma è invece possibile migliorare di gran lunga l'efficienza spesa", sottolinea il ministro parlando a Otto e Mezzo.



"Vorrei ribadire il valore della manovra: il suo disegno e la sua composizione vanno preservati. Poi ci potranno essere aggiustamenti" in Parlamento ma marginali, aggiunge riferendosi a possibili modifiche della manovra in Parlamento. Questo anche perché "è una manovra di consolidamento fiscale orientata alla crescita" che avrà un effetto "espansivo.



"Sul Tfr in busta paga si pagano le tasse giuste" - Sul Tfr si pagano "le tasse giuste", ha detto ancora Pier Carlo Padoan parlando della maggiore imposizione fiscale a carico di chi sceglie di avere il Tfr in busta paga, misura contenuta nella legge di stabilità. Il ministro ha spiegato che l'operazione "concede al lavoratore una opzione in più e introduce una misura che salvaguardia l'imprese che si vede ridurre liquidità" grazie all'accordo che verrà siglato con l'Abi.