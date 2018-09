Olimpiadi 2026, Toninelli: "Torino scelta migliore" | Sottosegretario Giorgetti: "Vicenda ormai chiusa"

Secondo Toninelli, "ha ragione Di Maio quando dice che lo Stato non deve mettere soldi sulle Olimpiadi perché dobbiamo mettere in sicurezza ponti, viadotti, gallerie che i precedenti governi hanno abbandonato. Mi sembra più giusto mettere lì i soldi". Poi, sulle divergenze con il Carroccio, il ministro ha precisato: "So che sulle Olimpiadi la Lega fa ragionamenti diversi. Appena sarà utile, faremo un giusto Consiglio dei ministri e troveremo come in tutte le questioni una soluzione condivisa".



Malagò: "Fare il possibile per la candidatura a tre" - A insistere sulla candidatura a tre è il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Sapete qual è la mia opinione? - ha detto -. Sono per fare il possibile per cercare di recuperare la candidatura a tre, che sarebbe un bene per tutti". Il presidente dello sport italiano ha poi ricordato la posizione del governatore piemontese, Sergio Chiamparino e "dagli altri sindaci delle Comunità alpine e montane piemontesi e vediamo se questo implica anche un discorso con la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Nel caso contrario, si dovrà necessariamente procedere, con le due candidature. Non vedo per quale motivo ci debba essere una penalizzazione di tutti per la scelta di qualcuno".



Giorgetti: "Vicenda chiusa dopo no a candidatura a tre" - Ma l'idea di Toninelli di rilanciare la città Torino è stata respinta, nella serata di venerdì, dallo stesso sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti. "La vicenda è chiusa. La scorsa settimana ho mandato una bozza per il protocollo d'intesa alle tre città e se la sottoscrivono può rinascere, ma mi sembra che non sono intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa".