Nuova bufera su Galan: nonostante il patteggiamento riceverà il vitalizio

Il trattamento - scrive Repubblica - sarà riservato anche a Renato Chisso, ex assessore regionale, anch'egli arrestato su richiesta dei pm di Venezia. Calcolando la sua lunga carriera in consiglio regionale, iniziata nel 1995, il suo vitalizio ammonterebbe a oltre 80mila euro lordi annui, a cui vanno poi aggiunti più di 96mila euro di tfr. Secondo i tecnici della Regione, che hanno informato il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, il pagamento è d'obbligo e non ci sarebbero vie d'uscita.



M5s chiede una legge di iniziativa popolare - Immediata la reazione del Movimento Cinque Stelle che, in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Jacopo Berti, chiede una legge di iniziativa popolare per abolire i vitalizi. "E' vergognoso - commenta Berti - poi ci si chiede perché i cittadini non abbiano fiducia nelle istituzioni. La casta non andrà mai contro la casta, i partiti non faranno mai una vera legge per abolire i loro stessi privilegi, compresi i vitalizi ai condannati. Noi l'abbiamo sempre sostenuto, è per questo che ci siamo portati avanti e già nei mesi scorsi il M5S veneto ha raccolto più delle 7 mila firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare".