22 luglio 2014 Mose, ok della Camera all'arresto di Galan

Il via libera alla richiesta è arrivato a larga maggioranza: 395 "sì", 138 i contrari. Imbestialito per essere stato dimesso dal nosocomio. La Gdf gli ha immediatamente notificato l'atto. Telefonata di solidarietà di Silvio Berlusconi

20:56 - L'aula della Camera ha votato a favore dell'arresto del deputato di Forza Italia Giancarlo Galan, coinvolto nell'inchiesta Mose. I "sì" sono stati 395, 138 i contrari e 2 gli astenuti. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Intanto l'ex governatore del Veneto è uscito dall'ospedale di Este, dove era ricoverato. Imbestialito per essere stato dimesso, ha detto: "Sono incazzato". Immediato l'arresto: è stato portato nel carcere di Opera.

Notificata dall Gdf l'ordinanza - E' stata subito notificata dalla Guardia di Finanza l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip di Venezia il 4 giugno scorso nei confronti di Giancarlo Galan. L'esponente di Forza Italia è stato portato nel carcere di Opera (Milano) che ha una struttura infermieristica adeguata alle cure di cui necessita. Davanti alla casa di Galan, a Cinto Euganeo (Padova), sono giunti i finanzieri e un'autoambulanza. Galan ha ricevuto una telefonata di solidarietà da parte di Silvio Berlusconi.

"Imbestialito e incredulo" - L'ex governatore ha lasciato in carrozzina il nosocomio, dove era rimasto per una decina di giorni. E' poi salito su un'ambulanza che lo ha portato nella sua casa di Cinto Euganeo, da dove ha chiamato i carabinieri per capire cosa succederà dopo il sì al suo arresto. Galan, si apprende da fonti a lui vicine, è "imbestialito e incredulo" di fronte alla decisione dei medici dell'ospedale di dimetterlo, provvedimento, assicurano le stesse fonti, che non aveva in alcun modo preventivato. Al momento non risulta notificato alcun provvedimento nei suoi confronti.



I suoi avvocati: "Chiediamo i domiciliari" - Gli avvocati di Galan, Nicolò Ghedini e Antonio Franchini, hanno deciso di chiedere per il deputato gli arresti domiciliari. "Eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, una volta concluso il voto - aveva detto Franchini, poco prima del pronunciamento della Camera -, noi depositeremo via fax al gip una istanza, appena finita la votazione, con tutte la documentazione medica, chiedendo i domiciliari, di cui è comunque già in possesso il gip e la Procura. Il pm darà il parere e si deciderà cosa succede". "Può succedere - prosegue - che vada in un centro clinico carcerario a Parma, Opera o Bologna, può darsi che resti qui o che vada in carcere in infermeria. Non credo in una cella".



Cosa farà Galan? "Ormai lo arrestano - ha risposto Franchini -, volontariamente non può fare più nulla. Verrà piantonato, stiamo a vedere. Comunque è reattivo, battagliero e ha detto che ci batteremo nelle sedi opportune".



Berlusconi: "Sono profondamente addolorato" - Silvio Berlusconi ha espresso la sua solidarietà nei confronti dell'ex governatore del Veneto: "Sono profondamente addolorato per il voto parlamentare che ha dato il via libera all'arresto di Galan. Trovo particolarmente ingiusto che, non accettando il rinvio del voto proposto da Forza Italia, sia stato impedito a Galan di essere presente in aula per potersi difendere dalle accuse che gli sono state rivolte. Sono vicino a Giancarlo, della cui correttezza dopo trent'anni di collaborazione e amicizia sono assolutamente certo, in questo momento così drammatico e difficile".