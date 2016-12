Nelle scuole italiano per stranieri, il ministro: "Sarà la loro seconda lingua"

13:01 - L'italiano diventerà la seconda lingua per i bimbi stranieri grazie all'introduzione, nelle scuole, di corsi per i bambini immigrati. L'annuncio arriva dal ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, la quale ha spiegato che "la lingua italiana deve diventare strumento di inclusione e integrazione dei tanti bambini stranieri che crescono nel nostro paese". E per assegnare le cattedre "ci sarà una nuova classe di concorso, i tempi sono maturi".

Il ministro, intervenuto agli stati generali della lingua in corso a Firenze, ha quindi spiegato che assumere docenti di italiano per gli stranieri nelle scuole è fondamentale: "Questi ragazzi sono il 10% di tutti gli studenti nel nostro Paese: occorre assumere consapevolezza del fatto che l'inclusione linguistica è fondamentale anche ai fini del percorso, in cui la scuola ha un ruolo, dello ius soli temperato per acquisire cittadinanza".