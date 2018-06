Napoli, Fico: per la città no leggi speciali ma attenzione speciale

A Napoli, sul fronte della sicurezza, "non servono leggi speciali ma un'attenzione speciale". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato nel capoluogo campano a margine di un convegno sul fenomeno delle baby gang. "Bisogna creare un'attenzione speciale e costante - ha proseguito - e risolvere davvero, come Stato, questi problemi. Non c'è una sola soluzione. Le forze dell'ordine fanno un lavoro encomiabile".