20 gennaio 2015 Montecarlo, la casa del "cognato" di Gianfranco Fini messa in vendita La pietra dello scandalo che fece crollare i consensi per l'ex segretario di An ora è sul mercato a 1,6 milioni. Fu pagata 300mila euro

12:23 - La parabola discendente di Gianfranco Fini forse potrebbe essere fatta iniziare nel momento in cui venne fuori la famigerata casa di Montecarlo, l'appartamento di proprietà di Alleanza Nazionale che per un prezzo di "favore" finì nelle mani del fratello della compagna dell'ex presidente della Camera. Ora la casa è stata rimessa in vendita ad un prezzo di 1,6 milioni, un bell'affare per Tulliani visto che la pagò "solo" 300mila euro.

A lanciare la "bomba" è stato il settimanale Oggi che ha messo sul proprio sito alcune immagini pubblicate dall'agenzia immobiliare Mirage. Immagini che vengono ripetute anche da altri siti immobiliari che operano in Costa Azzurra come la Ausud.



Il "cognato" di Fini Giancarlo Tulliani (fratello di Elisabetta, compagna dell'ex presidente della Camera), secondo fonti del settimanale, "si dà da fare per la vendita dell'appartamento: è stato fotografato mentre incontra di persona probabili acquirenti al tavolo di un bar monegasco". "La casa, proveniente dal lascito di una ricca simpatizzante del Msi-An, era stata venduta per 300mila euro nel 2008 a una società anonima dell'isola caraibica St. Lucia, dietro la quale si sospettava si celasse Tulliani. Sulla differenza fra il prezzo allora pagato e il valore reale dell'appartamento è in corso una causa civile promossa da Francesco Storace, ex compagno di partito di Fini", conclude il settimanale.