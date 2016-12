Ministro Giannini: l'esame di maturità ha bisogno di fare il "tagliando"

21 giugno 2016 22:56 Ministro Giannini: lʼesame di maturità ha bisogno di fare il "tagliando" "Ogni studente troverà una traccia vicina alla propria sensibilità. Affrontate la prova con impegno, senso di responsabilità, date il meglio di voi stessi": è lʼaugurio del ministro agli alunni

"La maturità ha bisogno di una rivisitazione, di fare il tagliando. E ci stiamo pensando". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, durante una videochat su Skuola.net. "Abbiamo in mente - ha spiegato - di far sì che anche l'esame si abbini alla riforma della scuola e che sia sempre più attuale, che non sia solo la fine di un percorso ma l'apertura verso anni meravigliosi".

Gli auguri agli studenti - "Anche quest'anno abbiamo voluto un plico per la prova di italiano semplificato, senza troppi allegati, per far sì che davvero ogni ragazzo possa riflettere ed esprimere se stesso. Ogni studente troverà una traccia vicina alla propria sensibilità. A tutti auguro un grande in bocca al lupo. Affrontate la prova con impegno, senso di responsabilità, date il meglio di voi stessi. Sono certa che lo farete". E' l'augurio del ministro Stefania Giannini ai 500mila studenti impegnati nella prima prova dell'esame di Maturità.