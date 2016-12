Milano, malumori in M5S sulla Bedori: "Mia candidatura a disposizione"

Tensione all'interno del Movimento 5 Stelle . La candidata alla carica di sindaco di Milano, Patrizia Bedori , ha messo a disposizione la sua candidatura al termine di un confronto con gli attivisti della città. La Bedori deciderà insieme alla base se restare in campo o ritirarsi dalla corsa a Palazzo Marino. La sua candidatura non avrebbe ancora convinto tutti, creando malumore all'interno di M5S.

La Bedori aveva vinto le Comunarie dei 5 Stelle ma fin dall'inizio non sembrava aver convinto i vertici del partito. A gennaio i big pentastellati le avevano confermato la fiducia, stabilizzando di fatto la sua candidatura. Venerdì sera la decisione di rimettere l'incarico.



Questa volta dietro non ci sarebbero pressioni dai piani alti ma mal di pancia locali, una mancanza di sostegno da parte degli stessi attivisti milanesi che l'avevano portata alla vittoria delle consultazioni online. Proprio venerdì in città ci sarebbe stato un vertice tra Grillo e Casaleggio con le comunali all'ordine del giorno. Ma in quell'incontro Milano non era in cima alla lista dei nodi da sciogliere.