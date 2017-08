Migranti, Tajani: "Moschee chiudano dopo la preghiera"

Per contrastare il radicalismo islamico "credo che si debba fare come in Giordania dove i discorsi degli imam vengono trascritti e passati alla polizia. Quando non si prega, la moschea si chiude: non deve diventare luogo dove si fa politica". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione.