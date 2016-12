Migranti, Renzi alle Regioni: "Unità" Maroni:"Dal premier solo chiacchiere"

Secondo Matteo Renzi ci sono "due modi di procedere" sul tema immigrazione: "uno è quello di rinfacciarsi il passato", discutendo del regolamento Dublino due. Un modo che tuttavia, ammette il premier, "non porta a niente". La seconda opzione è invece quella "di provare insieme a risolvere un problema". E sul tema del soccorso ai migranti, ha dichiarato: "Per noi gli immigrati in mezzo al mare si salvano, siamo orgogliosi e grati per quello che ha fatto l'Italia".



"La Sicilia è la frontiera d'Europa" - Nel corso dell'incontro con le Regioni e i Comuni a Palazzo Chigi, Renzi ha parlato anche del ruolo della Sicilia, definendola la frontiera non solo d'Italia, ma di Europa". E ha aggiunto: "Per la prima volta l'Europa riconosce il problema immigrazione, si apre una finestra di opportunità".



Maroni: "Da Renzi chiacchiere,non risposte" - "L'incontro con Renzi è stato assolutamente deludente e inutile: nessuna risposta concreta ai problemi. Continua il caos immigrazione. Il premier ha chiesto unità ma sono solo chiacchiere, io chiedo risposte concrete a piani concreti". Così il presidente della Lombardia Roberto Maroni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.



Luca Zaia: "Prefetti si ribellano" - "I prefetti devono ribellarsi, rispettare le istanze dei territori, rappresentare, nel mio caso, i veneti fino in fondo e non rispondere più al telefono al governo". Così il governatore del Veneto Luca Zaia, arrivando a Palazzo Chigi dove è previsto l'incontro sull'immigrazione tra il governo e gli enti locali. "Paghiamo l'incapacità di un esecutivo che non si è accorto che nel 2012 aveva 13mila immigrati, 43mila nel 2013, 170mila nel 2014", ha ribadito.