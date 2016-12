Migranti, il Papa: "L'informazione sia corretta, no limiti all'accoglienza"

Sull'immigrazione interviene Papa Francesco, secondo il quale "è indispensabile che l'opinione pubblica sia informata in modo corretto, anche per prevenire ingiustificate paure e speculazioni sulla pelle dei migranti". Nel suo messaggio per la Giornata mondiale dei migranti il Pontefice sottolinea che, invece, "non cessano di moltiplicarsi anche i dibattiti sulle condizioni e sui limiti da porre all'accoglienza" anche in alcune parrocchie.