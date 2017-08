Migranti, Delrio: "Per salvare vite umane serve la nave più vicina"

"Non sono contro il codice Minniti, ma se bisogna salvare vite umane serve la nave più vicina". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. Il codice di autoregolamentazione per le navi delle Ong che aiutano i migranti "va bene - ha aggiunto - ma vengono prima le regole del diritto internazionale che impongono il soccorso in mare, anche se a effettuarlo sono organizzazioni che non hanno sottoscritto l'accordo con il governo".