Matteo Salvini: si parte, la Lega corre al Sud

14:05 - "Al Nord rimane la Lega. Da oggi si parte al Sud ma dico no a chi pensa di prendere un tram per salvare la poltrona". Lo ha affermato il segretario del Carroccio Matteo Salvini a Montecitorio, presentando "Noi con Salvini". "Onestà e fedina penale sono i pre-requisiti per evitare rischi di infiltrazioni. Non stiamo a fare 'ricicleria'", ha aggiunto.

"Le esperienze politiche" precedenti - dice ancora Salvini - "saranno valutate con attenzione", conclude ringraziando il senatore Raffaele Volpi "per il lavoro fatto in questi mesi e che ci ha portati qui".