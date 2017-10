Matteo Salvini: "Se vinciamo via le leggi Fiano e Mancino"

"Se andiamo al Governo toglieremo la legge Fiano e la legge Mancino perché le idee non si processano". Lo annuncia Matteo Salvini dal palco di Brescia della festa nazionale della Lega Nord. "Il Parlamento ha buttato via tempo per una legge che punisce fino a due anni chi viene trovato con un accendino con la foto di Mussolini".