Matteo Renzi, serve un ulteriore Jobs act e abbassare le tasse

"Nella prossima legislatura dovremo fare un ulteriore jobs act, un ulteriore intervento". Lo dice Matteo Renzi, aggiungendo: "La parte normativa è completa, dobbiamo ragionare di ulteriori incentivi legati al jobs act". "Non è vero - afferma ancora - che l'Italia è solo passato ed è finita. In Italia si può fare industria. Serve una ulteriore deburocratizzazione e ulteriore riduzione delle tasse".

"Dobbiamo smettere di parlarci addosso, nei tg ci sono i soliti chiacchiericci, buttiamoci in mezzo alle persone. La politica fatta in mezzo alla gente è tutta un'altra cosa: il viaggio in treno serve a uscire dal chiacchiericcio del Transatlantico ed entrare nei problemi veri degli italiani. Non siamo a chiedere voti, siamo a chiedere idee", dice ancora l'ex premier.



Alla domanda, il Pd con chi farà alleanze? Renzi risponde: "La cosa fondamentale è portare la discussione sui problemi degli elettori. Abbiamo dato gli 80 euro, chi li vuole eliminare? Chi vuole licenziare 100mila insegnanti della buona scuola? Chi si lamenta dei posti di lavoro creati? Lo dicano".