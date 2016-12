Mattarella: Italia Paese stabile

"L'Italia, anche per una serie di circostanze esterne, in Europa è uno dei Paesi più stabili, ha una prospettiva di legislatura". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista al quotidiano Houston Chronicle. Il Capo dello Stato ha poi parlato di unioni civili, dicendo che, in quanto "arbitro", ha il "dovere di essere neutrale".