Manovra, Draghi va da Mattarella: "Il governo sottovaluta rischi"

Mercoledì mattina Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Banca centrale europea "ha voluto rappresentare di persona i rischi cui andrebbe incontro l'Italia, nel caso in cui i mercati iniziassero ad accanirsi contro i titoli pubblici". Secondo Draghi, nel governo italiano c'è "una forte sottovalutazione del contesto in cui si sta scrivendo la Manovra".