Manovra,Conte:fumata bianca iniziata,ma tanti dettagli da analizzare

"La fumata bianca sulla manovra è già iniziata, non stiamo a zero. E' ovvio che bisogna curare tanti dettagli, riforme da considerare perché il Paese ha bisogno di essere rilanciato, ha bisogno di riforme strutturali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in visita a San Giovanni Rotondo (Foggia) in occasione del 50esimo anniversario dalla morte di Padre Pio.