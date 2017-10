Manovra, Calenda: costo lavoro giovani sarà un tema centrale

Il costo del lavoro per i giovani sarà centrale nella legge di bilancio. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. "La riduzione dei salari d'ingresso dei giovani - ha aggiunto - è un tema grande come una casa, su cui va fatta una riflessione profonda. Credo che sarà un tema al centro dell'operazione che faremo con la legge di bilancio. Faremo investimenti in innovazione ma soprattutto in formazione".