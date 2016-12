Manovra, Bersani: "Fisco vampiro? Matteo Renzi evoca la destra"

"E' risaputa la mia sensibilità sulla lotta all'evasione fiscale. Suggerirei a Renzi di non evocare i peggiori strumenti polemici della destra: non si tratta di combattere i vampiri, ma di riconoscere il principio per cui per pagare meno bisogna pagare tutti". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, parlando della parte della manovra che riguarda il fisco. "Magari negli Usa Renzi può farsi spiegare come si comportano con l'evasione fiscale", ha aggiunto.