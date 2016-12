Mafia Roma, Guerini (Pd): "Siamo schifati, ma Marino non si tocca"

"L'interesse di Roma è che Marino resti sindaco della città". A sostenerlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini , secondo il quale "le situazioni di malapolitica devono essere affrontate con grande determinazione. Non va fatta d'ogni erba un fascio: il Pd è un partito sano, abbiamo oltre seimila circoli di gente per bene. Sicuramente schifati da quanto emerso in queste settimane ".

"La ricognizione fatta con Orfini e Barca mostra che ci sono tanti militanti per bene e tanti circoli che lavorano con passione senza essere l'elenco delle filiere correntizie. Certo va moltiplicata la prevenzione e bisogna avere grande attenzione ai territori, ma non c'è un'emergenza nazionale".



"Poi - aggiunge il vicesegretario - c'è quanto fatto sul piano delle attività di governo: la legge anti-corruzione, l'inasprimento delle pene sulla corruzione, il falso in bilancio sono state fatte da questo governo. Il Pd tali questioni le sta affrontando sul serio, altri quando si tratta di decidere vanno da tutt'altra parte".



"Anche dal quadro che emerge, Marino è stato percepito da alcuni accusati come un ostacolo - aggiunge -. E' stato baluardo della legalità. E oggi chi dice che si deve dimettere, inconsapevolmente sostiene le posizioni di quelli che lo hanno percepito come ostacolo ai loro disegni".



"Le valutazioni su eventuali scioglimenti competono agli organi preposti, ma io non credo ci siano le motivazioni". Anche Zingaretti, come Marino, "è baluardo della legalità - sottolinea - e non si tocca perché loro sono la soluzione del problema e non il problema, come ha detto Orfini. Non ci sentiamo sotto assedio: premesso che non sto parlando della magistratura, l'azione riformatrice che stiamo realizzando ha scontentato molti settori e ci possono essere resistenze".