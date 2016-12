M5s, il blog di Grillo chiude alle Olimpiadi di Roma: "No grazie, sono solo armi di distrazione di massa"

"I Giochi - prosegue Lannutti - spesso vengono utilizzati per ipotecare il futuro dei giovani gonfiati di debiti e come potenti armi di distrazione di massa, con la finalità di offrire con lo spettacolo, ripreso in mondovisione da mass media e tv che ne finanziano una minima parte dei costi, effimeri sollievi a condizioni economiche e sociali delle famiglie, che potrebbero essere momentaneamente appagate con le medaglie, prima di finanziare con le loro fatiche, i costosi apparati pubblici".



"Sacrosanta la decisione di rinunciare alla candidatura" - Il presidente di Adusbef definisce "sacrosanta la decisione di far rinunciare Roma alla candidatura delle Olimpiadi, per offrire un segnale di serietà e rigore nella gestione dei conti pubblici, per evitare che si possa continuare a giocare sulla pelle dei giovani, mentre il Paese non è ancora uscito dalla gravissima crisi economica, etica e morale che da anni lo perseguita".



Grillo: "Accanimento contro M5s per coprire fallimenti Renzi" - "L'accanimento mediatico di giornali e telegiornali di regime contro il Movimento 5 Stelle serve a coprire i dati economici che mostrano un Paese che va a rotoli. Una strategia che non può durare a lungo". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog prendendo spunto dai dati sul mercato del lavoro. Il post ha come titolo: "Più licenziamenti meno assunzioni #RenziFail".