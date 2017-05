M5s, Di Maio: eurozona non regge, si tiene in piedi con doping Bce

Un'eurozona che "ha bisogno di doping per tenersi in piedi". Così Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Boston, risponde alle domande dei giornalisti circa le proposte del Movimento 5 Stelle riguardo l'Europa e l'euro. "Draghi con il suo bazooka cerca di dopare un'eurozona che non regge", dice. E "questo è già un campanello d'allarme".