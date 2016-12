Luigi De Magistris contro il Viminale: "San Gennaro non si tocca"

"San Gennaro non deve essere toccato. No a diaspore né lotte". E' la posizione di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, che commenta così, nel giorno del flash mob "Giù le mani da San Gennaro", il decreto del Viminale che modifica la deputazione del Santo patrono della città. "Mi schiero dalla parte del popolo - dice - Roma stia lontana da Napoli. Eviterei operazioni che il popolo non comprenderebbe".

Il decreto del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, è "un'operazione che non mi è piaciuta, fatta senza pubblicità". Ed è "strano", per il sindaco, aver appreso della decisione dalla stampa che "si fa questo scippo" alla città di un pezzo di storia, di tradizione e identità.



De Magistris, in qualità di sindaco di Napoli, presiede la Deputazione, un elemento che va a rafforzare il legame tra la città e il santo, che segna l'appartenenza alla città, e non alla Diocesi, della cappella e del tesoro del patrono. "Perché modificare qualcosa che finora ha funzionato? Certo - afferma - tutto può essere migliorato, ma perché far diventare San Gennaro strumento di una prova muscolare".