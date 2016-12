Livorno, Nogarin: indagato in un'inchiesta fatta partire da noi

"Credo non ci sia una linearità fra l'avviso di garanzia e le dimissioni". Filippo Nogarin, il sindaco di Livorno che ha ricevuto un avviso di garanzia per la gestione dei rifiuti, spiega il perchè non abbia fatto un passo indietro. "Mi viene notificato un avviso di garanzia per concorso in bancarotta fraudolenta per una inchiesta che abbiamo promosso noi per far sì che la magistratura accendesse un faro su tutto quanto riguarda la Aamps".