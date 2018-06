Lifeline, Salvini: se nave arriva in Italia processiamo l'equipaggio

"Sequestriamo la nave" e "processiamo l'equipaggio". E' ciò che il ministro dell'Interno ordinerà di fare se la Ong Lifeline proverà a sbarcare in Italia. D'altronde l'imbarcazione "batte abusivamente bandiera olandese e quindi è una nave fantasma". E "in Italia non le voglio. Vadano altrove: a Malta che è più vicina". "Se arrivano gli sequestriamo la nave e processiamo l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", ha ribadito.