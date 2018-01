Legislatura agli sgoccioli con un triste record: 564 cambi di casacca

Quella che si è appena conclusa è stata la legislatura più instabile della storia della Repubblica italiana con i suoi 107 voti di fiducia, i tre governi e soprattutto 564 cambi di casacca tra Camera e Senato. Proprio per questo in molti vorrebbero inserire il vincolo di mandato, ovvero una norma che prevede l’impossibilità di cambiare schieramento una volta eletti con un determinato partito. Se ne è parlato a Matrix che evidenzia come addirittura il Movimento 5 Stelle stia pensando a una multa per i propri parlamentari che decidono di abbandonare il gruppo una volta eletti.



Un modo per prevenire spostamenti improvvisi come quelli fatti da 347 parlamentari che in questa legislatura hanno lasciato il partito di provenienza: il 35% degli eletti. Tra questi c’è chi addirittura ha stabilito un record. Luigi Compagna che di cambi ne ha fatti nove. Ma ci sono anche nomi illustri come il presidente del Senato Pietro Grasso, eletto nel Pd e poi passato alla neo formazione Liberi e Uguali o quello di Roberto Calderoli che dopo 30 anni ha lasciato la Lega per il Gruppo misto.