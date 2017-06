Legge elettorale, Renzi: con il "tedescum" entrano solo 5 partiti

"Con il tedescum entrano in 4, massimo 5 forze parlamentari, è un meccanismo che riduce il numero dei partiti ed elimina il potere di ricatto dei piccoli, è un fatto positivo, capisco chi non è contento, ma prima viene l'interesse dell'Italia". Così il segretario del Pd Matteo Renzi, sottolineando che "senza lo sbarramento del 5% non c'è più l'accordo". "Quando votare? Non mi pongo il problema ma se non si va alle urne non c'è democrazia", conclude.