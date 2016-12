Landini: mai detto Renzi disonesto

13:02 - "Mai pensato - come mi viene attribuito da alcuni mezzi di informazione - che Renzi non ha il consenso degli onesti, ho detto e ribadisco che il premier non ha il consenso della maggioranza delle persone che lavorano o che il lavoro lo cercano e che sono nella parte onesta del Paese che paga le tasse". Così il segretario Maurizio Landini, che rettifica almeno in parte, il significato del suo attacco al premier, durante il corteo Fiom a Napoli.