"Ho appena presentato emendamento del governo per portare Iva Ebook al 4%. Una battaglia giusta. #unlibroèunlibro". Lo scrive in un Tweet il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Un libro è un libro indipendentemente dal suo formato, solo un incomprensibile meccanismo burocratico può consentire un regime fiscale discriminatorio per gli ebook", ribadisce poi Franceschini in una nota diffusa dal ministero.