Ius soli, Delrio:no disciplina di partito,se non ce la facciamo amen

"Il parlamentare risponde alla nazione, non alla disciplina di partito. Sui diritti civili non ci si astiene". Lo afferma il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, parlando della legge sullo ius soli. "Bisogna aiutare l'integrazione. Questo voto è di coscienza individuale dei parlamentari. Non so se ci sarà la maggioranza. Se non ce la facciamo, amen. Ma mi interessa fare un dibattito ragionato, dimostriamo di essere un grande Paese", aggiunge.