Italicum, ecco i 38 dissidenti del Pd che non hanno votato la prima fiducia alla Camera

Sono 38 i deputati del Partito democratico che non hanno votato la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale, approvata dall'Aula con 352 sì e 207 no. E' quanto emerge dai tabulati del voto, tenendo conto anche delle assenze giustificate. "Amareggia e addolora non votare la fiducia ma è un segnale legittimo e necessario per uno strappo incomprensibile", commenta Gianni Cuperlo della minoranza Pd.