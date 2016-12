Italicum, Boschi: "Fiduciosi ma cauti" Renzi: se passa è una pagina pazzesca

"Dobbiamo essere fiduciosi visto come sono andati i voti nei giorni scorsi, ma restiamo comunque cauti". Lo ha detto Maria Elena Boschi, riferendosi al voto per l'Italicum. Se lunedì arrivasse il via libera definitivo per la riforma, questo sarebbe, aggiunge "un passaggio fondamentale". Riguardo all'intenzione di Forza Italia e M5S di raccogliere firme per un referendum abrogativo, il ministro commenta: "E' una sfida che non ci spaventa".

Renzi: "Non è ancora finita" - In precedenza, anche Matteo Renzi aveva detto al Tg2, in riferimento all'Italicum: "Ancora non è finita, fino a che non si chiuderà aspettiamo prima di fare un bilancio". E aveva aggiunto: "La legge elettorale diventa un simbolo: per anni la classe politica è stata inconcludente. Se le cose vanno come spero, allora possiamo dire che abbiamo girato una pagina di una rilevanza pazzesca".



Boschi: "L'Italicum sarà una legge che funziona" - Il ministro Boschi dice di augurarsi di arrivare "davvero all'approvazione definitiva, perché in tal caso non solo avremo finalmente una legge elettorale che funziona e che mette definitivamente in un cassetto il Porcellum e supera la sentenza della Consulta, ma anche perché dimostreremo ai cittadini di essere in grado di mantenere gli impegni e forse di ricostruire quel rapporto di fiducia indispensabile tra politici e cittadini".



Infine, sul referendum il ministro ha ironizzato sull'atteggiamento di Forza Italia: "Mi pare coerente che Forza Italia che ha votato questa legge elettorale fino a tre mesi fa al Senato oltre ad averla votata alla Camera, adesso immagini di raccogliere le firme per un referendum". "Però vedremo", ha ribadito.