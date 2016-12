Immigrazione, estesa area Triton

L'area di Triton, l'operazione Ue per il controllo delle frontiere nel Mediterraneo, è stata estesa a 138 miglia nautiche a sud della Sicilia. Lo scrive l'agenzia Frontex nel nuovo piano della missione, alla luce dell'aumento di fondi e mezzi. In estate, stagione di picco per gli sbarchi, saranno schierati 3 aerei, 6 navi d'altura, 12 pattugliatori e 2 elicotteri. Il piano prevede anche l'installazione di una base di Frontex in Sicilia.