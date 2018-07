Ilva, Di Maio:"Procedura un pasticcio, lesi principi di concorrenza" | Calenda: "Parole gravi e false"

"Offerta AcciaItalia era migliore" - "L'offerta di AcciaItalia guidata dal gruppo Jindal era la migliore, ma nel bando metà del punteggio era dato al prezzo e non al piano ambientale e alla salute: per questo è stata scelta Arcelor".



"Criticità macigni, avvieremo indagine" - Il ministro quindi ha annunciato una serie di indagini: "Chiederò immediatamente chiarimenti ai Commissari, avvierò un'indagine interna al ministero e chiederò un parere all'Avvocatura dello Stato", ha spiegato Di Maio che sull'Ilva "definisce inspiegabile il comportamento tenuto dal ministero" dello Sviluppo. Le criticità rilevate "dall'Anac - ha detto - sono macigni, sono gravissime e questo governo, io in primis, non possiamo far finta di niente come è accaduto per troppo tempo".