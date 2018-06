Ilona Staller, il vitalizio pignorato per debiti: "Un errore, sono stata truffata"

Problemi per Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, alla quale dai mesi scorsi è stata pignorata parte del vitalizio da parlamentare. La motivazione del provvedimento è legata ad un debito di 50mila euro riguardante il condominio di Roma, sulla via Cassia, dove vive l'ex pornostar. La Staller si è quindi presentata in tribunale nella capitale insieme al suo avvocato, dove ha sporto denuncia. La 66enne ungherese sostiene infatti di essere stata truffata.