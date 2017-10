Il Rosatellum approvato definitivamente al Senato con 214 sì

Doveva essere il Rosatellum day, con il via libera definitivo del Senato, ma alla fine è stato il Verdini day. In un'aula che si apprestava a votare definitivamente la nuova legge elettorale senza alcun pathos (alla fine i sì saranno 214), l'intervento del senatore ex berlusconiano arriva a sorpresa. "A chi dice oggi che si è realizzata una nuova maggioranza, con l'uscita di Articolo 1 e con il nostro ingresso, vorrei dire che non è vero perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura".



Renzi: "Nessun cambio di maggioranza" - Matteo Renzi, in mattinata, spiega che non si tratta di nessun cambio di maggioranza. "La legge elettorale si vota con chi ci sta", afferma. Mdp, che due giorni fa si è recata al Colle, la vede diversamente. "Verdini - afferma Miguel Gotor - ha il merito di svelare l'ipocrisia della stagione renziana: patto del Nazareno da una parte e rottura a sinistra dall'altra".



Di Battista: "Mattarella pavido se firma questa legge" - "Mattarella ha già firmato l'Italicum, legge su cui io stesso ho presentato pregiudiziali di costituzionalità: avevamo ragione noi. Mattarella non è il Vangelo si è già sbagliato una volta firmando una legge incostituzionale. Mi auguro la legga attentamente questa legge perche' ha gli stessi vizi dell'Italicum". Lo ha detto l'esponente del M5s Alessandro Di Battista aggiungendo: "Se i Presidenti sono diventati tutti pavidi è un problema loro. Il Presidente non è Gesu' sceso in terra lo si può criticare".



Romani: "Ottima legge, giusto mix" - "Non ho mai risposto ale stupidaggini quindi non rispondo neanhe a questa definizione stravagate" del M5s che ha definito il Rosatellum legge "bunga-bunga", "io ritengo che sia un'ottima legge perche' e' un ragionevole mix tra maggioritario e proporzionale". Lo ha detto ai giornalisti il capogruppo di Fi al Senato, Paolo Romani.