Il governo mette i paletti sul Jobs Act, Poletti: "Cuore riforma non si tocca"

15:06 - "Il cuore della legge, ovvero il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, è per noi il perno e resta assolutamente valido e con esso gli altri punti della legge delega che trovano conferma nelle risorse della finanziaria". Così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti risponde alla Cgil sabato in piazza contro il jobs act. Con i sindacati "ci vedremo lunedì per discutere della legge di Stabilità, e quindi ci si confronterà come sempre".

A proposito dell'intenzione della Cgil di proclamare lo sciopero generale, Poletti ha detto che "ognuno fa la parte che gli compete: il sindacato fa il sindacato, il governo fa il governo".



Renzi: "Nel Jobs Act anche il diritto alla maternità" - A proposito del Jobs Act, il premier dal palco della Leopolda ha detto: "Le forme di tutela devono essere estese a tutti, la maternità è un diritto per tutti non solo per chi è garantito, questo è il Jobs Act, ditelo ai vostri amici che sono scesi in piazza".