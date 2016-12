Il ddl Boschi sbarca in Aula al Senato Le opposizioni insorgono: "Fermatevi"

DDL NON SARAʼ STRAVOLTO Riforme, Boschi: in Aula non rischiamo Ma il grande suk dei voti è cominciato

"Io non sono per nulla in ansia, non sono preoccupata per i numeri". Maria Elena Boschi è sicura che la riforma sul Senato non sarà "stravolta in Aula". "Se avessimo avuto paura avremmo cercato di fare melina, invece di chiedere una accelerazione sui tempi", ha spiegato il ministro per le Riforme. Sulla contrarietà...