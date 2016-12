I leghisti denunciano Napolitano: "Ha detto che siamo xenofobi"

Scontro tra la Lega e Giorgio Napolitano . "Ha detto che siamo xenofobi - hanno spiegato Gian Marco Centinaio e Massimiliano Fedriga , capigruppo della Lega -. Xenofobia significa paura del diverso, noi non abbiamo paura di nessuno: vogliamo solo difendere la nostra gente e rigettiamo questa infamia . Abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare come procedere contro l'ex Capo dello Stato . I soldi che ricaveremo li daremo in beneficenza".

Poco dopo anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini, è intervenuto rincarando la dose: "Napolitano dovrebbe essere ricoverato, non sa più quello che dice. Straparla e mi spiace che prenda uno stipendio dello Stato Italiano".



Le parole di Napolitano - Il presidente emerito della Repubblica si era così pronunciato davanti agli studenti della Scuola di Politiche, diretta da Enrico Letta: "Come in Austria o in Francia ci sono partiti di destra nati su tematiche tradizionali di destra e ora caratterizzati dall'antieuropeismo. In Italia abbiamo la Lega, la principale espressione di posizioni xenofobe, nazionalistiche e ora anti europeiste".