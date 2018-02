Grillo: "M5s bersaglio degli italiani che si credono svizzeri"

"Il movimento, che non è stato perfetto ma soltanto eccellente nel portare in Parlamento cittadini normali che mantenessero l'impegno di non arricchirsi con la politica, è il bersaglio di tanti italiani che, evidentemente, si sentono svizzeri quando pensano a se stessi". Beppe Grillo commenta così sul blog la diffusa insoddisfazione per questa campagna elettorale. "Sostenere che questa campagna faccia schifo è la stessa cosa di rifiutare se stessi".