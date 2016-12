Grillo: governo di burattini Troika

"L'Italia non ha un governo, ma un esercito di burattini al servizio della Troika che barattano lo Stato sociale con gli interessi delle banche tedesche e francesi". E' il duro attacco sferrato da Beppe Grillo sul suo blog. "Da qui la necessità di un appello alle cosiddette forze sane - prosegue il leader del Movimento 5 Stelle - Non fermatevi, non scoraggiatevi di fronte a una qualunque ingiustizia. Italiani onesti, dalla A alla Z, in piedi".