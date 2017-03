Giorgia Meloni: "Questa Europa ha mortificato milioni di giovani"

"Hanno massacrato un sogno fatto di libertà e di identità per trasformarlo in un comitato di affari".



Sulle celebrazioni per il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, la leader di FdI aggiunte: "Nella giornata in cui si svolgerà l'ipocrita celebrazione dell'Europa così com'è oggi, noi organizziamo una nostra autonoma iniziativa. Non abbiamo voluto fare una manifestazione di piazza, poiché la città di Roma sta per vivere una devastazione annunciata da parte dei soliti quattro scemi dei centri sociali e vogliamo che sia evidente la distinzione tra noi e loro".