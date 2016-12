Germania: bene Renzi sulle riforme

"Il governo guidato da Matteo Renzi sta andando avanti con le riforme in modo coerente e con successo visibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier. "Che non si tratti di un compito facile lo sappiamo molto bene in Germania in base alla nostra esperienza. E dunque è anche più grande il nostro rispetto per gli sforzi compiuti in Italia", ha aggiunto Steinmeier.