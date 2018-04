Gentiloni: "Serve contesto geopolitico stabile e senza dazi"

"Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi e chiusure ma con la tutela dei prodotti originali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando al Vinitaly di Verona. "Abbiamo bisogno che gli sforzi fatti per rimettere in piedi un Paese provato da una crisi difficilissima non vengano dispersi", ha aggiunto.