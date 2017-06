G7, stallo sul clima: "Ancora niente intesa con gli Usa"

Come riferito dalla premier britannica Theresa May, le discussioni sul clima al G7 sono state intense. Tuttavia non c'è ancora un'intesa su questa questione. Durante i negoziati a Taormina, ha poi confermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, "abbiamo detto chiaramente che vogliamo che gli Usa rispettino l'impegno preso con l'accordo sul clima di Parigi. Ma gli Stati Uniti hanno chiarito di non aver ancora preso una decisione".